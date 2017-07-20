В головной компании в очередной раз наградили лучших учеников

Вот уже шесть лет компании Владимира Гревцова проводят конкурс «Наше будущее» среди детей своих сотрудников. Ежегодно в январе после окончания второй учебной четверти подводятся промежуточные итоги, и лучшие участники получают приятные подарки, а в июне в финале конкурса определяются победители – самые старательные, усердные и талантливые ребята. Чтобы победить в конкурсе школьники весь учебный год должны стремиться к самым высоким оценкам по школьным предметам, ведь выигрывает тот, чей средний балл по итогам года окажется выше. Все конкурсанты разделены на три возрастные группы, поэтому у третьеклассника и выпускника средней школы шансы на победу равны.

По традиции победителей финального этапа конкурса приглашают в головной офис компании, где в торжественной обстановке генеральный директор Владимир Маркович Гревцов вручает каждому дипломы и заслуженные призы. В этом году 9 юных вундеркиндов в качестве приза получили сертификаты в магазин электроники для приобретения нетбуков, планшетов и смартфонов.

Всего за шесть лет проведения конкурса в нем приняли участие более 150 школьников, каждый из них показал отличные результаты и был поощрен приятными подарками. Более 40 ребят оказались на пьедестале и были награждены главными призами. А призы были самые разнообразные: от набора энциклопедий и сертификата на годичные курсы по иностранному языку до велосипеда и экскурсионной поездки в Санкт-Петербург.



