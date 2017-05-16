Определены победители конкурса от редакции журнала «Я – специалист по кадрам» "Счастливая семерка"
В этом году конкурс «Счастливая семерка» проходил под лозунгом «Подтвердите свой статус профессионала». Именно это и побудило более 250 кадровых служб принять участие и успешно выполнить серьезные конкурсные задания.
Жюри стоило немало труда выявить лидеров, ведь многие из участников претендовали на победные места.
Победителями конкурса «Счастливая семерка» станоли:
1 место – Сацута Дмитрий Владимирович, начальник отдела кадров в компании СООО "БОНШЕ".
2 место – Редько Анжелика Ивановна, директор в ГУО «Средняя школа 5 г. Новогрудка».
3 место – Матвеева Наталья Александровна, начальник отдела КПиИР в УП "Нафтан-Сервис".
4 место – Карней Анжелика Мартиновна, помощник директора по кадрам-юрисконсульт в ГП "НПЦ ЛОТИОС".
5 место – Козич Инна Васильевна, ведущий специалист по кадрам в СООО "Гейм Стрим".
6 место – Каптуркевич Наталья Михайловна, специалист по кадрам в ЗАО "ПАТИО".
7 место – Дощечко Людмила Станиславовна, старший инспектор по кадрам в Дворец Республики.
Победителей ждут приятные призы:
1 место: планшет Планшет Prestigio Multipad Wize 3341 (PMT3341_3G_C_CIS);
2 место: планшет Prestigio Tablet Wize 3147 3G (PMT3147_3G_C);
3 место: мобильный телефон Prestigio Wize L3 PSP3403DUO BLACK;
4-7 место: победитель получает в подарок набор из трех книг: "Еноты и чумовой завтрак", "Великие люди, которые изменили мир", «За кроликом в сказочный лес».
Поздравляем с заслуженными наградами!