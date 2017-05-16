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Определены победители конкурса от редакции журнала «Я – специалист по кадрам» "Счастливая семерка"

16 мая 2017

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В этом году конкурс «Счастливая семерка» проходил под  лозунгом  «Подтвердите свой статус профессионала». Именно это и побудило более 250 кадровых служб принять участие и успешно выполнить серьезные конкурсные задания.

Жюри стоило немало труда выявить лидеров,  ведь многие из участников претендовали на победные места.

Победителями конкурса «Счастливая семерка» станоли:

1 местоСацута Дмитрий Владимирович, начальник отдела кадров в компании СООО "БОНШЕ".

2 местоРедько Анжелика Ивановна, директор в ГУО  «Средняя школа 5 г. Новогрудка».

3 местоМатвеева Наталья Александровна, начальник отдела КПиИР в УП "Нафтан-Сервис".

4 местоКарней Анжелика Мартиновна, помощник директора по кадрам-юрисконсульт в ГП "НПЦ ЛОТИОС".

5 местоКозич Инна Васильевна, ведущий специалист по кадрам в СООО "Гейм Стрим".

6 местоКаптуркевич Наталья Михайловна, специалист по кадрам  в ЗАО "ПАТИО".

7 местоДощечко Людмила Станиславовна, старший инспектор по кадрам в Дворец Республики.

Победителей ждут приятные призы:

1 место: планшет Планшет Prestigio Multipad Wize 3341 (PMT3341_3G_C_CIS);

2 место: планшет Prestigio Tablet Wize 3147 3G (PMT3147_3G_C);

3 место: мобильный телефон Prestigio Wize L3 PSP3403DUO BLACK;

4-7 место: победитель получает в подарок набор из трех книг:  "Еноты и чумовой завтрак", "Великие люди, которые изменили мир", «За кроликом в сказочный лес».

Поздравляем с заслуженными наградами!

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