Определены победители конкурса от редакции журнала «Я – специалист по кадрам» "Счастливая семерка"

В этом году конкурс «Счастливая семерка» проходил под лозунгом «Подтвердите свой статус профессионала». Именно это и побудило более 250 кадровых служб принять участие и успешно выполнить серьезные конкурсные задания.

Жюри стоило немало труда выявить лидеров, ведь многие из участников претендовали на победные места.

Победителями конкурса «Счастливая семерка» станоли:

1 место – Сацута Дмитрий Владимирович, начальник отдела кадров в компании СООО "БОНШЕ".

2 место – Редько Анжелика Ивановна, директор в ГУО «Средняя школа 5 г. Новогрудка».

3 место – Матвеева Наталья Александровна, начальник отдела КПиИР в УП "Нафтан-Сервис".

4 место – Карней Анжелика Мартиновна, помощник директора по кадрам-юрисконсульт в ГП "НПЦ ЛОТИОС".

5 место – Козич Инна Васильевна, ведущий специалист по кадрам в СООО "Гейм Стрим".

6 место – Каптуркевич Наталья Михайловна, специалист по кадрам в ЗАО "ПАТИО".

7 место – Дощечко Людмила Станиславовна, старший инспектор по кадрам в Дворец Республики.

Победителей ждут приятные призы:

1 место: планшет Планшет Prestigio Multipad Wize 3341 (PMT3341_3G_C_CIS);

2 место : планшет Prestigio Tablet Wize 3147 3G (PMT3147_3G_C);

3 место : мобильный телефон Prestigio Wize L3 PSP3403DUO BLACK;

4-7 место: победитель получает в подарок набор из трех книг: "Еноты и чумовой завтрак", "Великие люди, которые изменили мир", «За кроликом в сказочный лес».

Поздравляем с заслуженными наградами!