В январе 2017 года Образовательный центр «Профессиональный интерес» провел серию семинаров в рамках спецпроекта «Готовимся к проверке!»

Семинары посетили более 250 слушателей из всех регионов Беларуси: КУП «Оршанский спецкомбинат», РУП «Гомельавтодор», ГУП «Городская поликлиника № 1» г. Гродно, УП «Витебскоблгаз», Филиал ОАО «Берестейский пекарь» Пинский хлебозавод и др., в том числе ведущие предприятия страны, такие как «Пивоварни Хайнекен» ИЗАО, ОАО «Лидское пиво», ОАО «ЦУМ Минск», ОАО «Беларуськалий», Частное предприятие «Шате-М ПЛЮС».







На семинарах слушатели узнали о том, что ждет организацию при проведении проверок государственными органами, как проводятся проверки, какие документы проверяются, какие нарушения наиболее часто выявляются у субъектов хозяйствования при проведении проверок, как подготовиться к проверке и на что необходимо обратить внимание для минимизации рисков наступления ответственности.

Спикерами обучающих семинаров явились представители органов прокуратуры, принудительного исполнения, Национального статистического комитета, Министерства архитектуры и строительства, Департамента финансовых расследований, Государственного комитета по стандартизации, Министерства труда и социальной защиты, а также практикующие юристы.

С графиком образовательных мероприятий в феврале месяце от Образовательного центра «Профессиональный интерес» можно ознакомиться на сайте www.profint.by.