Компания «Белвнешреклама» стала обладателем серебрянной медали профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2016

Компания «Белвнешреклама» приняла участие в конкурсе БРЕНД ГОДА 2016. В этом году компания отправила на конкурс свои работы в брэнд-пакете «Социально ответственный брэнд». Жюри высоко оценила работу компании и присвоила Серебряную медаль в данной номинации.

27 января состоялась заключительная церемония награждения Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2016. Только самые лучшие белорусские компании получили престижную награду за реализацию корпоративных социально ответственных идей и стратегий, а также признание потребителей. БРЭНД ГОДА - это единственный профессиональный конкурс в Беларуси в сфере маркетинга и брэндинга. В этом году конкурс прошел уже в 16 раз. Участников в номинации «Социально ответственный брэнд» оценивало компетентное международное жюри, в состав которого вошли эксперты маркетинга и брэндинга и корпоративной социальной ответственности.