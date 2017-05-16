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Что нужно знать малому бизнесу о заработной плате

16 мая 2017

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«Издательский дом Гревцова» выпустил новое практическое электронное пособие о заработной плате для бухгалтеров малых предприятий и ИП.

Если у нанимателя есть хотя бы один наемный работник, то ему придется заключить с ним договор, позаботиться о кадровых документах, назначить заработную плату и т.д. Дальше появляется учет рабочего времени, выплата заработной платы и целый ряд других рабочих ситуаций, в которых действовать рационально и грамотно поможет это издание.

Пособие было очень долгожданным и нашло своих читателей!

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