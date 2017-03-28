«Белвнешреклама» представляет новый проект в области indoor рекламы
Динамичная, нестандартная и яркая реклама на транспортёрных лентах в прикассовой зоне — такого вы ещё не видели!
В современных условиях использование таких рекламных носителей открывает дополнительные возможности для размещения рекламы. Нестандартная реклама, расположенная в местах с высокой проходимостью, привлекает повышенное внимание потенциальных потребителей и является эффективным способом для продвижения товаров и услуг.
Средняя проходимость одной кассы 1500 человек в сутки!
Очевидно, что реклама на транспортной ленте в кассовой зоне:
Размещение рекламы на транспортной ленте в розничных сетях Беларуси:
В стоимость размещения 1 кассовой зоны от 240 руб. в месяц входит:
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изготовление, монтаж и демонтаж рекламного материала,
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букинг торговой сети,
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контроль качества в течение всего срока размещения,
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2 фотоотчета за период размещения рекламной компании.
На одном рекламном носителе могут размещаться как один цельный макет, так и состоять из нескольких рекламных блоков отдельных продуктов!
Всегда рады вашему звонку!
Компания «Белвнешреклама»
bzr.by
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