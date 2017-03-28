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«Белвнешреклама» представляет новый проект в области indoor рекламы

28 марта 2017

Динамичная, нестандартная и яркая реклама на транспортёрных лентах в прикассовой зоне — такого вы ещё не видели!

В современных условиях использование таких рекламных носителей открывает дополнительные возможности для размещения рекламы. Нестандартная реклама, расположенная в местах с высокой проходимостью, привлекает повышенное внимание потенциальных потребителей и является эффективным способом для продвижения товаров и услуг.

Средняя проходимость одной кассы 1500 человек в сутки!

Очевидно, что реклама на транспортной ленте в кассовой зоне:

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Размещение рекламы на транспортной ленте в розничных сетях Беларуси:

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В стоимость размещения 1 кассовой зоны от 240 руб. в месяц входит:

  • изготовление, монтаж и демонтаж рекламного материала,

  • букинг торговой сети,

  • контроль качества в течение всего срока размещения,

  • 2 фотоотчета за период размещения рекламной компании.

На одном рекламном носителе могут размещаться как один цельный макет, так и состоять из нескольких рекламных блоков отдельных продуктов!

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Компания «Белвнешреклама»

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