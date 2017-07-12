«Агентство деловой подписки» совместно с ОО «Белорусская Библиотечная Ассоциация» выступили организаторами конкурса «Лучшая библиотека года»

Конкурс проводился с 22 февраля по 15 июня в рамках празднования 25-летия создания общественного профессионального объединения библиотекарей Беларуси.

К участию приглашались библиотеки всех типов и ведомственной подчиненности, реализовавшие в течение 2016 г. проекты, имеющие социально-значимый эффект.

В итоге, в конкурсе приняли участие более 50-ти библиотек республики, которые боролись за звание лучших в следующих номинациях:

1. Лучшая публичная библиотека;

2. Лучшая научная библиотека;

3. Лучшая вузовская библиотека;

4. Лучшая специальная библиотека;

5. Лучшая школьная библиотека.

Победителями конкурса стали:

«Лучшая публичная библиотека» - Солигорская районная центральная библиотека Минской области

«Лучшая научная библиотека» - Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси

«Лучшая вузовская библиотека» - Научная библиотека Белорусского национального технического университета

«Лучшая областная библиотека» - Гродненская областная научная библиотека им. Е.Ф.Карского

«Лучшая школьная библиотека» - Библиотека средней школы №197 г. Минска

16 июня на сцене Национальной библиотеки состоялось торжественное награждение победителей!

Исполнительный директор бизнеса «Агентство деловой подписки» Евгений Свиридо, который являлся заместителем председателя оргкомитета конкурса "Лучшая библиотека года", вручил победителям конкурса дипломы и сертификаты ООО «Агентство Владимира Гревцова» на приобретение литературы.



А также всем без исключения участникам конкурса была предоставлена скидка в размере 5% на приобретение книг зарубежных издательств в ООО «Агентство Владимира Гревцова» до конца 2017 г.







« Я хотела бы выразить благодарность всем сотрудникам библиотек Беларуси, которые представили свои проекты на конкурс. Всего мы с коллегами рассмотрели более 50 ПРОЕКТОВ - библиотек.

Лично я для себя почерпнула очень много ценной и полезной информации! Очень многие работы лично меня впечатлили, некоторые восхитили по уровню проведения мероприятий, представления материала, размахом!!!

Отдельное спасибо Агентству Владимира Гревцова за чудесную идею и Евгению Свиридо за плодотворную работу»

Макеева Наталья Анатольевна - член Совета ББА, заместитель председателя ОО "Белорусская библиотечная ассоциация"