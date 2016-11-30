Журнал «Юрист» и ОЦПИ провели очередную Межвузовскую конференцию

Журнал «Юрист» совместно с Образовательным центром «Профессиональный интерес» в рамках специального проекта «Юрист: от знаний к практике» 22 ноября 2016 года провели уже II Межвузовскую конференцию на тему «Взыскание задолженности с контрагента при его реорганизации, ликвидации, банкротстве».

Конференция имела практическую направленность, была посвящена знаковым вопросам процедур реорганизации, ликвидации и банкротства, анализу судебной практики и имеющихся пробелов законодательства, позволяющих должникам использовать данные процедуры для ухода от долгов.

Участники конференции получили практические навыки по работе со взысканием задолженности при реорганизации, ликвидации, банкротстве с контрагента, познакомились с алгоритмами действий, которые позволяют эффективно и более профессионально выполнять функции по взысканию данной задолженности.







II Межвузовская конференция проходила на базе юридического факультета Белорусского государственного университета, в ней приняли участие более 70 студентов из 6 вузов и Юридического колледжа страны. Конференция получила высокие отзывы среди участников мероприятия.

Ключевыми темами конференции стали следующие вопросы:

Реорганизация как инструмент ухода от долгов.

Осуществление контроля за ликвидацией должника. Способы воздействия на ликвидатора.

Недобросовестные действия при ликвидации. Привлечение ликвидатора и иных виновных лиц к ответственности.

Сомнительные сделки: выявление, проблема доказывания, оспаривание.

Недобросовестные банкротства должника: выявление, проблема доказывания, оспаривание.

Привлечение собственников организации к субсидиарной ответственности.

С докладами на II Межвузовской конференции выступили представители ведущих адвокатских бюро и крупнейших юридических компаний Республики Беларусь:

· Тимур Валерьевич Сысуев, управляющий партнер Адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ», старший преподаватель БГУ;

· Александр Александрович Данильченко, управляющий партнер Юридического агентства «КлеверКонсалт»;

· Максим Александрович Знак, управляющий партнер Адвокатского бюро «Боровцов и Салей БИС»;

· Андрей Михайлович Толочко, адвокат юридической компании REVERA;

· Алексей Юрьевич Корочкин, старший партнер Юридической группы «Бюро 24», кандидат юридических наук, доцент;

· Михаил Федорович Сергееня, советник белорусского офиса Sorainen.



В завершение конференции среди участников было проведено тестирование, по результатам которого лучшие студенты получили рекомендацию к своим резюме, которые будут разосланы в крупные юридические департаменты Беларуси, а также сертификат на подписку журнала «Юрист» в электронном виде.





Специального приза была удостоена Бурачёнок Анна, студентка 4-го курса Юридического колледжа БГУ, получившая сертификат на посещение 15 декабря конференции на тему «ВЭД: практика взаимодействия с иностранными контрагентами из России, Балтии и стран СНГ».