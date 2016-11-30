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Журнал «Юрист» и ОЦПИ провели очередную Межвузовскую конференцию

30 ноября 2016

Журнал «Юрист» совместно с Образовательным центром «Профессиональный интерес» в рамках специального проекта «Юрист: от знаний к практике» 22 ноября 2016 года провели уже II Межвузовскую конференцию на тему «Взыскание задолженности с контрагента при его реорганизации, ликвидации, банкротстве».

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Конференция имела практическую направленность, была посвящена знаковым вопросам процедур реорганизации, ликвидации и банкротства, анализу судебной практики и имеющихся пробелов законодательства, позволяющих должникам использовать данные процедуры для ухода от долгов.

Участники конференции получили практические навыки по работе со взысканием задолженности при реорганизации, ликвидации, банкротстве с контрагента, познакомились с алгоритмами действий, которые позволяют эффективно и более профессионально выполнять функции по взысканию данной задолженности.

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II Межвузовская конференция проходила на базе юридического факультета Белорусского государственного университета, в ней приняли участие более 70 студентов из 6 вузов и Юридического колледжа страны. Конференция получила высокие отзывы среди участников мероприятия.

Ключевыми темами конференции стали следующие вопросы:

  • Реорганизация как инструмент ухода от долгов.
  • Осуществление контроля за ликвидацией должника. Способы воздействия на ликвидатора.
  • Недобросовестные действия при ликвидации. Привлечение ликвидатора и иных виновных лиц к ответственности.
  • Сомнительные сделки: выявление, проблема доказывания, оспаривание.
  • Недобросовестные банкротства должника: выявление, проблема доказывания, оспаривание.
  • Привлечение собственников организации к субсидиарной ответственности.

С докладами на II Межвузовской конференции выступили представители ведущих адвокатских бюро и крупнейших юридических компаний Республики Беларусь:

·    Тимур Валерьевич Сысуев, управляющий партнер Адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ», старший преподаватель БГУ;

·         Александр Александрович Данильченко, управляющий партнер Юридического агентства «КлеверКонсалт»;

·         Максим Александрович Знак, управляющий партнер Адвокатского бюро «Боровцов и Салей БИС»;

·         Андрей Михайлович Толочко, адвокат юридической компании REVERA;

·         Алексей Юрьевич Корочкин, старший партнер Юридической группы «Бюро 24», кандидат юридических наук, доцент;

·         Михаил Федорович Сергееня, советник белорусского офиса Sorainen.

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В завершение конференции среди участников было проведено тестирование, по результатам которого лучшие студенты получили рекомендацию к своим резюме, которые будут разосланы в крупные юридические департаменты Беларуси, а также сертификат на подписку журнала «Юрист» в электронном виде.

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Специального приза была удостоена Бурачёнок Анна, студентка 4-го курса Юридического колледжа БГУ, получившая сертификат на посещение 15 декабря конференции на тему «ВЭД: практика взаимодействия с иностранными контрагентами из России, Балтии и стран СНГ».

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