Стартовал 15-тый республиканский конкурс на звание «Лучший главный бухгалтер года»

В ноябре стартовал юбилейный 15-ый республиканский конкурс на звание «Лучший главный бухгалтер года».

По традиции участникам необходимо будет пройти III этапа:

I этап (заочный). Необходимо ответить на 30 вопросов, выбрав правильный ответ из предложенных вариантов ответов. Время не ограничено.

II этап (заочный). Необходимо ответить на 25 практических ситуаций, выбрав из предложенных вариантов ответов за 60 минут. В III тур проходят только 30 участников, которые раньше всех ответили правильно на максимальное количество ситуаций.

III этап (очный). Финальное испытание пройдет в Центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства финансов Республики Беларусь. 30 участникам предстоит компьютерное тестирование. Необходимо будет ответить на 100 практических вопросов, выбрав правильный ответ из предложенных вариантов ответов по всем сферам бухгалтерского учета за 60 минут. Победителем и лучшим главным бухгалтером станет тот, кто наберет наибольшее количество баллов за наименьшее время.

Финальный III тур пройдет 24 февраля 2017 г.

Перед объявлением победителя всех участников и гостей ждет феерическая шоу-программа с участием представителей белорусской эстрады и художественных коллективов страны.

Главный приз конкурса - сертификат на морской круиз «Средиземноморская сказка» на 12 дней на двоих.







30 участников III тура получат планшет Prestigio.

Подробнее о конкурсе читайте на сайте конкурса konkurs.glavbuh.by.