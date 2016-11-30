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Сметчики и инженеры Беларуси обсудили проблемы строительной отрасли на Третьем ежегодном форуме

30 ноября 2016

18 ноября состоялся Третий всебелорусский форум сметчиков и инженеров. По традиции организатором Форума выступили ООО «Издательский дом Гревцова» и журнал «Сметное дело» совместно с Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и кафедрой «Экономика строительства» строительного факультета БНТУ.

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В этом году в Форуме приняли участие более 150 руководителей отделов СДО, сметчиков, инженеров и других специалистов: представители заказчиков, подрядчиков и проектировщиков со всей республики; почетные гости и партнеры.

Работу пленарного заседания открыла Петрушина Антонина Михайловна, начальник управления нормативного правового обеспечения строительной отрасли Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, которая рассказала о новациях этого года в законодательстве в строительстве.

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Закончилось пленарное заседание презентацией нового инновационного продукта для сметчиков от ООО «Издательский дом Гревцова» — портала www.smetnoedelo.by и электронного бератора.

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После обеда работа Форума продолжилась в трех традиционных отраслевых секциях, в рамках которых были подняты вопросы по организации строительства и ценообразованию, а также были озвучены тонкости юридического сопровождения строительной деятельности, организации ценового, строительного и технологического контроля и последствия нарушений законодательства в сфере строительства.

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По окончании официальной части Форума гостей ждал фуршет, на котором они смогли наладить деловые связи, обсудить проблемные участки работы, поделиться опытом и просто пообщаться в теплой дружеской атмосфере.

Мы благодарим всех за активное участие и надеемся на встречу в следующем году в рамках Четвертого всебелорусского форума сметчиков и инженеров!

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