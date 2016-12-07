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Компании «БелВнешРеклама» вручен ГРАН ПРИ премии «ЛИДЕР ГОДА»

7 декабря 2016

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Премия «ЛИДЕР ГОДА» – ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным компаниям по производству продуктов питания, товаров, а также оказанию услуг в Республике Беларусь.

Второй год подряд компания «Белвнешреклама» получает эту важную премию.

Компании были вручены дипломы:

  • Гран При компании «Белвнешреклама» в номинации «Реклама» за выдающиеся достижения в области наружной рекламы

  • За плодотворный труд, высокий профессионализм и эффективные результаты деятельности предприятия награжден руководитель ООО «БелВнешРеклама» Молчан Денис Иванович
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