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11 ноября состоялся IV Белорусский форум корпоративных юристов

30 ноября 2016

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11 ноября 2016 г. в отеле Crown Plaza прошел IV Белорусский форум корпоративных юристов, организованный образовательным центром «Профессиональный интерес» совместно с редакцией журнала «Юрист». Мероприятие получилось очень массовым и очень масштабным – более 250 участников, 50 спикеров, представители государственных органов, ведущих юридических компаний и адвокатских бюро, гости из Российской Федерации.

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Программа форума представляла собой:

  • 4 специализированные сессии

  • 8 круглых столов

  • 5+ тематических блоков

  • 10+ дискуссионных панелей

  • 18+ ключевых докладов

  • 50+ экспертных мнений

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Еще одним уникальным нововведением IV Форума стала закрытая специализированная бизнес-сессия для руководителей, собственников бизнеса и их «правых» рук. Сессия была строго ограничена по количеству участников. Тематика докладов спикеров раскрыла самые актуальные в настоящее время и достаточно личные правовые вопросы осуществления бизнеса.

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Завершился форум проведением второго в Беларуси кубка по боулингу среди корпоративных юристов Legal Bowling Cup.

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