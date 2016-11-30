11 ноября состоялся IV Белорусский форум корпоративных юристов

11 ноября 2016 г. в отеле Crown Plaza прошел IV Белорусский форум корпоративных юристов, организованный образовательным центром «Профессиональный интерес» совместно с редакцией журнала «Юрист». Мероприятие получилось очень массовым и очень масштабным – более 250 участников, 50 спикеров, представители государственных органов, ведущих юридических компаний и адвокатских бюро, гости из Российской Федерации.







Программа форума представляла собой:

4 специализированные сессии

8 круглых столов

5+ тематических блоков

10+ дискуссионных панелей

18+ ключевых докладов

50+ экспертных мнений



Еще одним уникальным нововведением IV Форума стала закрытая специализированная бизнес-сессия для руководителей, собственников бизнеса и их «правых» рук. Сессия была строго ограничена по количеству участников. Тематика докладов спикеров раскрыла самые актуальные в настоящее время и достаточно личные правовые вопросы осуществления бизнеса.







Завершился форум проведением второго в Беларуси кубка по боулингу среди корпоративных юристов Legal Bowling Cup.